Ведущая Fox News обвинила Байдена в ослаблении США

«Три года назад многие американцы проголосовали за Байдена, надеясь, что он вернет все на круги своя. Но теперь мы знаем, что для Байдена это нормально. Более слабая и бедная Америка, шатающаяся от одной катастрофы к другой <…> Действительно ли американцы хотят еще один срок?» — отметила Ингрэм.