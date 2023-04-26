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Ведущая Fox News обвинила Байдена в ослаблении США

Президент США Джо Байден за три года своего президентства сделал так, что государство стало более слабым и бедным, считает ведущая Fox News Лаура Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что в подобных условиях глава Белого дома официально начал свою предвыборную кампанию за переизбрание на выборах 2024 года.

Ведущая Fox News обвинила Байдена в ослаблении США
© Газета.Ru

«Три года назад многие американцы проголосовали за Байдена, надеясь, что он вернет все на круги своя. Но теперь мы знаем, что для Байдена это нормально. Более слабая и бедная Америка, шатающаяся от одной катастрофы к другой <…> Действительно ли американцы хотят еще один срок?» — отметила Ингрэм.

Как указала телеведущая, за президентство Байдена американцы уже заплатили большую цену. Она также добавила, что граждане США теперь получают более низкие зарплаты, цены в магазинах стали выше, поднялся уровень преступности и у государства достаточно слабая геополитическая позиция.

«О да, и коррупция. И это только начало. Цена будет расти только во время второго срока Байдена», — подчеркнула Ингрэм.

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