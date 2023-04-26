Ведущая Fox News обвинила Байдена в ослаблении США
Президент США Джо Байден за три года своего президентства сделал так, что государство стало более слабым и бедным, считает ведущая Fox News Лаура Ингрэм. В эфире телеканала она отметила, что в подобных условиях глава Белого дома официально начал свою предвыборную кампанию за переизбрание на выборах 2024 года.
«Три года назад многие американцы проголосовали за Байдена, надеясь, что он вернет все на круги своя. Но теперь мы знаем, что для Байдена это нормально. Более слабая и бедная Америка, шатающаяся от одной катастрофы к другой <…> Действительно ли американцы хотят еще один срок?» — отметила Ингрэм.
Как указала телеведущая, за президентство Байдена американцы уже заплатили большую цену. Она также добавила, что граждане США теперь получают более низкие зарплаты, цены в магазинах стали выше, поднялся уровень преступности и у государства достаточно слабая геополитическая позиция.
«О да, и коррупция. И это только начало. Цена будет расти только во время второго срока Байдена», — подчеркнула Ингрэм.