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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
© Zuma/TACC

Китайская сторона подробностей контакта лидера Китая с украинским президентом не привела. Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином был длительным и содержательным. Он считает, что это даст мощный толчок к развитию двусторонних отношений.

Напомним, что это первый телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее, 7 апреля, говоря о возможном контакте лидеров двух стран, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не теряет связи со всеми участниками украинского конфликта, в том числе и с Киевом. За день до этого Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном отмечал, что быстрого способа разрешить конфликт на Украине нет. По его словам, сторонам конфликта необходимо создать благоприятные условия для мирных переговоров.

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