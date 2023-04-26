Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Китайская сторона подробностей контакта лидера Китая с украинским президентом не привела. Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином был длительным и содержательным. Он считает, что это даст мощный толчок к развитию двусторонних отношений.

Напомним, что это первый телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее, 7 апреля, говоря о возможном контакте лидеров двух стран, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не теряет связи со всеми участниками украинского конфликта, в том числе и с Киевом. За день до этого Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном отмечал, что быстрого способа разрешить конфликт на Украине нет. По его словам, сторонам конфликта необходимо создать благоприятные условия для мирных переговоров.