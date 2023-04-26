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Португалия извинилась за работорговлю и колониализм

Португалия должна извиниться и взять на себя ответственность за свою роль в трансатлантической работорговле и колониализме. Об этом заявил президент страны Марсело Ребелу де Соуза после выступления бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы перед португальским парламентом, сообщает The Guardian.

Португалия извинилась за работорговлю и колониализм
© Lenta.ru

Ребелу де Соуза заявил, что Португалия должна взять на себя ответственность за свое прошлое, чтобы «построить лучшее будущее». Он отметил, что страна должна выйти за рамки простых извинений, однако не уточнил, какие шаги необходимо предпринять.

При этом лидер Португалии отметил, что, например, колонизация Бразилии имела такие положительные факторы, как «язык, культура и единство бразильской территории».

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте также извинился за роль его страны в рабовладении. Политик подчеркнул, что рабство должно быть «самым ясным образом» признано международным сообществом «преступлением против человечности».

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