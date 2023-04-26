В Киеве отреагировали на запрет Польши по сельхозпродукции

Замминистра экономики Украины Тарас Качка в эфире всеукраинского телемарафона прокомментировал решение польской стороны о приостановке импорта украинской агропродукции. Он счел его необоснованным и незаконным, передает агентство «Прайм».

Качка выразил надежду на то, что данный вопрос в скором времени будет урегулирован. Он подчеркнул, что в ближайшие дни необходимо найти решение, которое приемлемо для Польши.

По словам замминистра экономики, «это не вопрос каких-то дополнительных уступок, это вопрос выяснения реальной ситуации на рынке Польши».

Ранее власти Польши решили запретить импорт сельскохозяйственной продукции из соседней страны до 30 июня. Под это подпадают зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, говядина и телятина.