Политолог оценил выдвижение Байдена на второй президентский срок
Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в разговоре с Рамблером прокомментировал намерение президента США Джо Байдена пойти на второй срок.
Ранее Байден официально объявил в Twitter о выдвижении своей кандидатуры на участие в президентских выборах в 2024 году. Вместе с ним баллотироваться будет вице-президент Камала Харрис. Глава государства отметил, что "его работа — защищать американскую демократию".
В целом шансы на победу на выборах у Байдена есть. Хотя, согласно данным общенациональных опросов, три четверти американцев считают, что ему не стоит баллотироваться. Но если он все-таки дотянет до выдвижения [Демократической партией - прим. ред.], то это будет вариант голосования "за то, что есть". Поэтому Байдена волне могут снова выбрать.Георгий Бовт Политолог-американист, кандидат исторических наук
Главным соперником Байдена на выборах может стать бывший глава государства Дональд Трамп, если его кандидатура будет поддержана Республиканской партией, отметил эксперт.
"Надо будет посмотреть, кого в итоге выдвинут от Республиканской партии. Несколько человек там уже официально заявили о выдвижении. При этом еще не выдвигался и не начинал избирательную кампанию [губернатор Флориды] Рон Десантис. Сейчас же там очевидный фаворит - Дональд Трамп, опережающий остальных кандидатов. Внутри Республиканской партии у него есть сплоченная группа сторонников.
На сегодняшний день большинство республиканцев поддерживают выдвижение Трампа. А как будет дальше - трудно сказать. Если его замучают уголовными делами, то ситуация может измениться", — сказал он.
Опросы в США показывают, что Байден обходит Трампа на 4-5%, отметил политолог.
"Но это мало что значит, поскольку важны расклады по конкретным штатам, ведь выборы в Америке непрямые", — подчеркнул Бовт.
Возраст Байдена, которому в случае победы на выборах в начале второго срока будет 82 года, является предметом обсуждения среди американских избирателей, рассказал специалист.
"Разговоры о возрасте Байдена есть. Но они не циничные и не грубые. Байден - самый возрастной президент в истории Америки, и это учитывается... В настоящее время уровень одобрения деятельности Байдена - в районе 40%. Это чуть выше, чем было у Трампа на этой же стадии. Так что можно говорить о том, что страна довольно сильно расколота на упертых сторонников республиканцев и на таких же упертых сторонников демократов", — заявил политолог.
Вместе с тем Бовт прокомментировал слова зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что одержать победу на президентских выборах в США смог бы предприниматель Илон Маск, чей "авторитет куда больше, чем у Трампа или Байдена".
"Илон Маск родился в ЮАР. Согласно американскому законодательству, он не может баллотироваться в президенты Соединенных Штатов", — отметил эксперт.
Россия будет исходить из практических шагов и реальной политики Соединенных Штатов. Об этом, комментируя намерение Байдена баллотироваться на второй срок, ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.