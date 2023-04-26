"Надо будет посмотреть, кого в итоге выдвинут от Республиканской партии. Несколько человек там уже официально заявили о выдвижении. При этом еще не выдвигался и не начинал избирательную кампанию [губернатор Флориды] Рон Десантис. Сейчас же там очевидный фаворит - Дональд Трамп, опережающий остальных кандидатов. Внутри Республиканской партии у него есть сплоченная группа сторонников.



На сегодняшний день большинство республиканцев поддерживают выдвижение Трампа. А как будет дальше - трудно сказать. Если его замучают уголовными делами, то ситуация может измениться", — сказал он.