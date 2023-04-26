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Постпред связал конфликт на Украине с будущим международных отношений

Конфликт на Украине в большей степени связан с будущим международных отношений, чем с самой Украиной. Об этом заявил заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости.

Постпред связал конфликт на Украине с будущим международных отношений
© Lenta.ru

По его мнению, сам конфликт больше касается того, как будут формироваться международные отношения в будущем — через стабильный консенсус и баланс интересов или через агрессивную гегемонию.

«Потому что невозможно говорить об Украине, не взглянув на геополитический контекст», — сказал постпред.

Гатилов также отметил, что западные страны продолжают вести политику доминирования, не учитывая интересы безопасности других государств, что приводит к международными кризисам, в том числе таким, как украинский.

«Россия объяснила цели, которые она преследует в ходе специальной военной операции: устранить угрозы нашей безопасности, создаваемые НАТО на протяжении многих лет в агрессивно враждебном государстве (в отличие от Финляндии), расположенном непосредственно у наших границ, и защитить миллионы наших соотечественников от прямых угроз уничтожения и изгнания с территорий, где веками жили их предки, — цель, публично заявленная киевским режимом», — заявил дипломат.

Ранее Гатилов заявил, что Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с Независимой комиссией по расследованию на Украине, созданной на основании резолюции Совета ООН по правам человека (СПЧ). По его мнению, «независимость» этой комиссии отражена исключительно на бумаге.

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