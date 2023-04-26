Байден обсудит с президентом Южной Кореи дальнейшую помощь Сеула Украине

"С учетом того, что война продолжается, я думаю, в действительности нет предела различным потребностям, которые могут возникнуть у украинского народа. Я знаю, что у президента Байдена состоится разговор с президентом Юн [Сок Ёлем] о том, что для всех союзников-единомышленников значит продолжать поддерживать Украину в течение нескольких трудных месяцев. И мы захотим узнать, что думает Сеул о том, как может выглядеть их поддержка в будущем", - сказала она.