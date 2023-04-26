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Байден обсудит с президентом Южной Кореи дальнейшую помощь Сеула Украине

Президент США Джо Байден в среду обсудит с лидером Республики Корея Юн Сок Ёлем вопрос о том, что собой в дальнейшем будет представлять помощь Сеула Украине. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей встрече президентов двух стран.

Байден обсудит с президентом Южной Кореи дальнейшую помощь Сеула Украине
© globallookpress.com

"С учетом того, что война продолжается, я думаю, в действительности нет предела различным потребностям, которые могут возникнуть у украинского народа. Я знаю, что у президента Байдена состоится разговор с президентом Юн [Сок Ёлем] о том, что для всех союзников-единомышленников значит продолжать поддерживать Украину в течение нескольких трудных месяцев. И мы захотим узнать, что думает Сеул о том, как может выглядеть их поддержка в будущем", - сказала она.

В администрации США выразили уверенность, что лидерам удастся провести "обстоятельное обсуждение" того, что "будет дальше с корейской поддержкой Украине". По словам представителя администрации, Республика Корея "уже сделала довольно много" для Украины, предоставив стране помощь на сумму более $230 млн. В частности, Сеул оказал Киеву гуманитарную помощь и обеспечил поддержку украинской электросети.

Во вторник сотрудник администрации президента Южной Кореи сказал, что возможность поставок южнокорейского оружия Киеву, скорее всего, не будет обсуждаться, но состоится обмен мнениями о ситуации на Украине как о международном вопросе. Ранее в интервью агентству Рейтер Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений в случае серьезных нарушений "законов войны". В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что события на Украине станут важной частью переговоров двух президентов, но не уточнил, будет ли обсуждаться передача оружия.

Переговоры американского и южнокорейского лидеров пройдут в среду в Белом доме.

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