$81.55+0.2890.03+0.57

Молдавия попросила Израиль выдать главу оппозиционной партии

Молдавия обратилась к Израилю с просьбой выдать властям республики главу оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. Об этом заявила глава министерства юстиции страны Вероника Михайлов-Морару, ее слова передает РИА Новости.

Молдавия попросила Израиль выдать главу оппозиционной партии
© Lenta.ru

«Как только стало известно решение Апелляционного суда о применяемом наказании, мы связались с израильскими властями, обновили статус Илана Шора по этому делу и попросили срочного рассмотрения запроса об экстрадиции», — сказала она, указав, что сейчас Кишинев ждет ответа Иерусалима.

Ранее экс-глава Молдавии Игорь Додон заявил, что действия молдавских властей свидетельствуют о стремлении ухудшить и без того очень плохие отношения с Россией. По словам политика, последние полгода Кишинев пытается полностью разорвать двусторонние связи, в частности, запретив въезд главе Татарстана Рустаму Минниханову.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий