Молдавия попросила Израиль выдать главу оппозиционной партии

«Как только стало известно решение Апелляционного суда о применяемом наказании, мы связались с израильскими властями, обновили статус Илана Шора по этому делу и попросили срочного рассмотрения запроса об экстрадиции», — сказала она, указав, что сейчас Кишинев ждет ответа Иерусалима.