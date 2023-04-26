Республика Сербская отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии

Республика Сербская (энтитет в составе республики) отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии и Герцеговины, сообщает телеканал РТРС. Решение было принято на специальном заседании Народной скупщины Республики Сербской.

Фото: Наталья Нефедова/«Газета.Ru» Наталья Нефедова/«Газета.Ru»

Решение связано с новым законом о собственности - в случае принятия которого все имущество Республики Сербской переходит в пользование Боснии. На этом законе настаивает высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт. Однако без одобрения Конституционного суда закон не может быть принят.

Президент Республики Сербской Милорад Додик до этого предупреждал, что энтитет заявил о независимости в случае принятия закона - Додик отмечает, что законопроект прямо нарушает Дейтонские соглашения, положившие основу мирного сосуществования народов Боснии.