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31 минуту назад

Республика Сербская отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии

Газета.Ruиещё 1

Республика Сербская (энтитет в составе республики) отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии и Герцеговины, сообщает телеканал РТРС. Решение было принято на специальном заседании Народной скупщины Республики Сербской.

Республика Сербская отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии
Фото: Наталья Нефедова/«Газета.Ru»Наталья Нефедова/«Газета.Ru»

Решение связано с новым законом о собственности - в случае принятия которого все имущество Республики Сербской переходит в пользование Боснии. На этом законе настаивает высокий представитель ООН в БиГ Кристиан Шмидт. Однако без одобрения Конституционного суда закон не может быть принят.

Президент Республики Сербской Милорад Додик до этого предупреждал, что энтитет заявил о независимости в случае принятия закона - Додик отмечает, что законопроект прямо нарушает Дейтонские соглашения, положившие основу мирного сосуществования народов Боснии.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик назвал нелегитимным голосование посла БиГ в Совете Европы по вопросу членства Косова в этой организации.

В мире,Милорад Додик,Совет Европы,ООН,
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