Секретарь Совбеза Армении назвал Лачинский коридор российским

Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян заявил, что соединяющий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор принадлежит Российской Федерации . Об этом он сказал в эфире армянского Общественного телевидения.

"В соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года (глав Армении, РФ, Азербайджана по Карабаху - прим. ред.), Лачинский коридор принадлежит России, там находятся российские миротворцы", - сказал Григорян.

На вопрос журналиста, Лачинский коридор контролируется или принадлежит российской стороне, он ответил "принадлежит". Григорян уточнил, что заявлением от 2020 года коридор был передан РФ, и ответственность за происходящее на этой территории лежит на российских властях. Григорян подчеркнул, что Россия должна принимать меры по недопущению "этнических чисток" в отношении проживающих в Нагорном Карабахе 120 тыс. армян.