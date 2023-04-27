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14 минут назад

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян назвал Лачинский коридор российским

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Секретарь армянского Совета безопасности Армен Григорян заявил, что соединяющий Армению с Нагорным Карабахом Лачинский коридор принадлежит Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире армянского Общественного телевидения.

Секретарь Совбеза Армении назвал Лачинский коридор российским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года (глав Армении, РФ, Азербайджана по Карабаху - прим. ред.), Лачинский коридор принадлежит России, там находятся российские миротворцы", - сказал Григорян.

На вопрос журналиста, Лачинский коридор контролируется или принадлежит российской стороне, он ответил "принадлежит". Григорян уточнил, что заявлением от 2020 года коридор был передан РФ, и ответственность за происходящее на этой территории лежит на российских властях. Григорян подчеркнул, что Россия должна принимать меры по недопущению "этнических чисток" в отношении проживающих в Нагорном Карабахе 120 тыс. армян.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В мире,Армен Григорян,Владимир Путин,
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