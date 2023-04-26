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33 минуты назад

В Минске зафиксировано нарушение границы со стороны Литвы

Российская Газета

Очередное нарушение государственной границы Беларуси зафиксировано пограничниками РБ со стороны Литвы, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информацию Госпогранкомитета республики.

В Минске зафиксировано нарушение границы со стороны Литвы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В минувший вторник, 25 апреля, уточняет агентство, двое неустановленных лиц при проведении технических работ в пункте пропуска "Мядининкай" поочередно нарушили границу. Мужчины зашли на белорусскую территорию на два метра и вернулись обратно. Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения в пункте пропуска "Каменный Лог".

Официальный Вильнюс был проинформирован о факте незаконного пересечения белорусской границы, но запроса на получение подтверждающей и иной информации в адрес пограничного ведомства РБ так и не поступило. Кроме того, никакой информации о работах на границе Литва не направляла, хотя уведомлять об этом следует обязательно.

При этом, в Госпогранкомитете подчеркнули, что натовские соседи не прекращают попыток демонстративно обвинять белорусских военных в провокациях на границе.

В отличие от литовских коллег, констатируют новостные порталы, белорусская сторона воздерживается от преждевременных обвинений в провокациях и намеренном нарушении белорусской границы.

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