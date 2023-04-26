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Эрдоган отменил визиты в регионы по совету врачей

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил поездку, запланированную сегодня по турецким городам. Об этом пишет ТАСС.

Эрдоган отменил поездки в регионы по совету врачей
© globallookpress.com

Как уточняется, в среду, 26 апреля, у Эрдогана были запланированы встречи в нескольких городах в рамках его предвыборной кампании. Однако после инцидента с ухудшением самочувствия, по совету врачей президент отложил поездки и решил проведет день дома.

Ранее во время интервью Реджепу Эрдогану резко стало плохо. Прямой эфир был внезапно прерван. Сам президент сообщил, что в последнее время у него было много работы, связанной с предвыборной кампанией, из-за чего он подхватил желудочный грипп. Он также извинился за то, что интервью пришлось прервать. Позднее представитель президента заявил, что с ним все в порядке.

Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления.

Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире

Напомним, выборы в Турции пройдут 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана станет Кылычдароглу. Также в выборах участвуют Мухаррем Индже и Ata Синан Оган.

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