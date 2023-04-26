Эрдоган отменил поездки в регионы по совету врачей

Как уточняется, в среду, 26 апреля, у Эрдогана были запланированы встречи в нескольких городах в рамках его предвыборной кампании. Однако после инцидента с ухудшением самочувствия, по совету врачей президент отложил поездки и решил проведет день дома.

Ранее во время интервью Реджепу Эрдогану резко стало плохо. Прямой эфир был внезапно прерван. Сам президент сообщил, что в последнее время у него было много работы, связанной с предвыборной кампанией, из-за чего он подхватил желудочный грипп. Он также извинился за то, что интервью пришлось прервать. Позднее представитель президента заявил, что с ним все в порядке.