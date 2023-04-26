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Боррель осудил установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта вдоль Лачинского коридора. Он отметил, что это противоречит призывам ЕС к снижению напряженности в регионе.

Боррель отреагировал на установку Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре
© Газета.Ru

«Создание Азербайджаном в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта вдоль Лачинского коридора противоречит призывам ЕС к снижению напряженности и решению проблем путем диалога», — написал он в Twitter.

Он отметил, что ЕС продолжает содействовать миру и стабильности на Южном Кавказе.

«Права и безопасность карабахских армян должны быть обеспечены», — заявил Боррель.

Ранее Армения направила иск в Международный суд ООН по поводу установки Азербайджаном контрольно-пропускного пункта (КПП) в Лачинском коридоре. Пресс-секретарь офиса представителя Армении по международным юридическим вопросам Асмик Самвелян заявил, что КПП был установлен у реки Акари, «что является нарушением решения суда от 22 февраля 2023 года».

23 апреля погранслужба Азербайджана установила контрольный пункт при въезде в Лачинский коридор.

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