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1 час назад

Армения обратилась в суд ООН из-за КПП в Лачинском коридоре

Елена Прошина

Армения направила иск в Международный суд ООН после того, как Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом. Об этом пишет РИА Новости.

Армения подала в суд ООН на Азербайджан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что это является грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года.

«Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых "экоактивистов", что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда», - подчеркнул он.

Киракосян также отметил, что решение суда ООН о разблокировании Лачинского коридора уже два месяца не выполняется. Он добавил, что Армения уже начала работу по этому вопросу и в ближайшее время предпримет шаги в рамках суда.

У Пашиняна возникли вопросы к российским миротворцам в Карабахе

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из-за блокировки автодороги в регионе начался гуманитарные проблемы. Он назвал эти действия нарушением трехстороннего договора и призвал немедленно разблокировать коридор.

В мире,Никол Пашинян,ООН,
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