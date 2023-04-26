Армения подала в суд ООН на Азербайджан

Армения направила иск в Международный суд ООН после того, как Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом. Об этом пишет РИА Новости.

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Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что это является грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года.

«Если до этого азербайджанская сторона заявляла об отсутствии влияния на так называемых "экоактивистов", что конечно, нигде серьезно не воспринималось, то теперь намного более конкретными действиями нарушается решение суда», - подчеркнул он.

Киракосян также отметил, что решение суда ООН о разблокировании Лачинского коридора уже два месяца не выполняется. Он добавил, что Армения уже начала работу по этому вопросу и в ближайшее время предпримет шаги в рамках суда.