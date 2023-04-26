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Карл III отверг предложение аэропорта Хитроу назвать терминал в его честь

Король Карл III отклонил план администрации лондонского аэропорта Хитроу переименовать «Терминал 5» в его честь по случаю коронации. Как сообщает «РГ», об этом стало известно британской газете The Times.

В материале подчеркивается, что король категорически против переименования из-за «экологических соображений» — он постоянно призывает к защите климата и переходу на возобновляемые источники. Кроме того, отмену предложения связывают с отсутствием связи между Карлом III и аэропортом.

По информации инсайдеров, отказ короля заставил Букингемский дворец поговорить с министрами, чтобы они отклонили предложение аэропорта «по совету правительства». Такой ход, считают там, позволил не вызвать недовольства общественности.

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Напомним, что официальная церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. По сообщениям СМИ, она обойдется в 100 млн фунтов стерлингов, что превышает 10 млрд рублей по текущему курсу.

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