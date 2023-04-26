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45 минут назад

В ЮАР опровергли планы по выходу страны из МУС

Никита Бородкин

Южно-Африканская Республика не собирается выходить из Римского статута, на основе которого создан Международный уголовный суд (МУС). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), об этом заявили в администрации президента страны сославшись на ошибку в сообщении правящей партии «Африканский национальный конгресс».

В ЮАР опровергли планы по выходу страны из МУС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остается подписантом Римского статута. Это уточнение последовало после ошибочного комментария на пресс-конференции АНК», — заявили в администрации.

Напомним, что ранее во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС на том основании, что международная структура проявляет пристрастность в некоторых ситуациях. В руководстве АНК заявляли, что решение было принято на заседании Национального исполнительного комитета, которое завершилось 24 апреля.

Сейчас ЮАР в качестве председателя занимается подготовкой саммита БРИКС, который пройдет в очном формате в Дурбане в августе этого года. Приглашения направлены всем лидерам стран объединения, в том числе президенту России Владимиру Путину.

В МИД России высказались о сотрудничестве с МУС

17 марта досудебная палата МУС приняла решение о выдаче ордера на «арест» главы государства и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение о поездке Путина на саммит БРИКС пока не принято.

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