В США назвали провалы в политике Байдена

Журналист Питер Бейкер назвал провалы в политике президента США Джо Байдена на фоне сообщений о том, что американский лидер официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в президентских выборах. Материал с его оценкой опубликован в New York Times.

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Бейкер заявил, что деятельность Байдена на посту президента выглядит по-разному в зависимости от того, с какого угла ее оценивать. Автор перечислил ряд его достижений в различных сферах, но при этом отметил, что политик не смог выполнить другие свои важные обещания. К таким неудачам журналист отнес запрет на определенное оружие, бесплатные подготовительные классы для всех детей трех и четырех лет, пересмотр иммиграционной политики, бесплатное обучение в течение двух лет в общественных колледжах, и не только. При этом, как счел журналист, некоторые из этих обещаний изначально выглядели невыполнимыми.

«Инфляция подскочила до высочайшего показателя за четыре декады, что некоторые критики объясняют чрезмерными расходами федерального бюджета под руководством Байдена, хотя повышение цен наблюдалось глобально. Аналогично цены на газ поднялись до рекордных уровней», — добавил Бейкер.

При этом он уточнил, что хотя инфляция и цены на газ начали снижаться, многие американцы по-прежнему настороженно относятся к состоянию экономики, а специалисты беспокоятся по поводу возможной рецессии.

Помимо того, журналист отметил, что попытки американского лидера возродить Соглашение по иранской ядерной программе не привели ни к чему. Кроме того, он указал на вывод Байденом войск из Афганистана, вслед за чем «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) быстро захватил власть в стране.