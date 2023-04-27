Санду высказалась против государственной поддержки Air Moldova

"Самая большая проблема в Air Moldova - это огромные долги, которые накоплены ранее. Их должны возвращать те, кто их сформировал", - сказала она в четверг на брифинге в Кишиневе.

В 2018 году Air Moldova приватизирована за 1,2 млрд леев (около $66 млн) компанией Civil Aviation Group. В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия.