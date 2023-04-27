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7 минут назад

Санду высказалась против государственной поддержки Air Moldova

ТАССиещё 1

Президент Молдавии Майя Санду высказалась против государственной поддержки компании Air Moldova, которая столкнулась с финансовыми трудностями.

Санду высказалась против государственной поддержки Air Moldova
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Самая большая проблема в Air Moldova - это огромные долги, которые накоплены ранее. Их должны возвращать те, кто их сформировал", - сказала она в четверг на брифинге в Кишиневе.

По ее словам, ранее бывшую госкомпанию довели до банкротства и приватизировали.

"Этим вопросом занимается прокуратура, мы ждем от ведомства новостей", - уточнила глава государства.

В 2018 году Air Moldova приватизирована за 1,2 млрд леев (около $66 млн) компанией Civil Aviation Group. В ноябре прошлого года Управление гражданской авиации Молдавии сообщило о неустойчивом финансовом положении Air Moldova, что может помешать ей выполнять обязательства перевозчика. Ей предписано предоставить на утверждение план по выходу из кризиса. После неоднократных отмен рейсов власти инициировали проверку предприятия.

В мире,Майя Санду,
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