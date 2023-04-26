В Турции назвали США настоящей целью в борьбе с терроризмом

Анкара в борьбе с терроризмом и, в частности, с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, на самом деле борется с США. Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в эфире турецкого телеканала Ulusal TV.