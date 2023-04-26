В Республике Сербской заявили о желании отделиться от Боснии и Герцеговины

Лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что Республика Сербская рассчитывает получить независимость от Боснии и Герцеговины мирным путем. Об этом сообщает RTS.

Он подчеркнул, что сербы Боснии и Герцеговины хотят независимости и в то же время быть ближе к Сербии.

«Я не верю в Боснию и Герцеговину - она была выдумана и никогда не имела шансов на успех. Это был эксперимент, поставленный иностранцами. <…> Для нас [Босния и Герцеговина - прим.ред.] это навязанная оболочка, мы хотели бы быть с Сербией - таково историческое стремление нашего народа», - сказал Додик.

По его словам, мусульмане стремятся создать впечатление, что война будет неизбежной, если Республика Сербская объявит о независимости.

«Мусульмане создали впечатление <…>, что эта война неизбежно приведет к тому, что они будут защищать страну. Но Республика Сербская им не принадлежит. Они - национальное меньшинство в Республике Сербской, точно так же, как мы - национальное меньшинство в Федерации», - подчеркнул Додик.

Он заверил, что Республика Сербская не планирует действовать агрессивно.

«У нас нет плана войны, у нас планы мирного времени. Нас удивляет эта возня вокруг войны. С нашей стороны будет мир», - подчеркнул Додик.

Республика Сербская была создана в 1992 году как самопровозглашенное государство и стала составной частью Боснии и Герцеговины в результате Дейтонских соглашений 1995 года.

Боснией и Герцеговиной управляет «совет трех» – президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков. В состав президиума входит лидер боснийских сербов Додик, которого считают пророссийским.