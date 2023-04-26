В США представят резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года

Представители обеих партий в Конгрессе США собираются представить резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года и ее вступлении в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yahoo News.

В резолюции говорится, что США должны оказывать Украине военную помощь и добиваться ее победы. Там также подчеркивается необходимость выплат репараций Россией. Первым делом документ должен рассмотреть комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Однако некоторые эксперты считают эту инициативу нереалистичной, учитывая отсутствие у Киева необходимых средств в военной сфере.