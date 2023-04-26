$81.55+0.2890.03+0.57

В США представят резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года

Представители обеих партий в Конгрессе США собираются представить резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года и ее вступлении в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yahoo News.

В США представят резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года
© РИА Новости

В резолюции говорится, что США должны оказывать Украине военную помощь и добиваться ее победы. Там также подчеркивается необходимость выплат репараций Россией. Первым делом документ должен рассмотреть комитет по иностранным делам Палаты представителей.

Однако некоторые эксперты считают эту инициативу нереалистичной, учитывая отсутствие у Киева необходимых средств в военной сфере.

Посол Китая во Франции назвал Крым «изначально российским»

Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине, Крым провел референдум и присоединился к России. Также в 2022 году прошли референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, где жители высказались за присоединение к России. Все эти решения были подтверждены договорами и ратифицированы Федеральным собранием.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий