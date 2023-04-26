В США представят резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года
Представители обеих партий в Конгрессе США собираются представить резолюцию о возвращении Украины к границам 1991 года и ее вступлении в НАТО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Yahoo News.
В резолюции говорится, что США должны оказывать Украине военную помощь и добиваться ее победы. Там также подчеркивается необходимость выплат репараций Россией. Первым делом документ должен рассмотреть комитет по иностранным делам Палаты представителей.
Однако некоторые эксперты считают эту инициативу нереалистичной, учитывая отсутствие у Киева необходимых средств в военной сфере.
Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине, Крым провел референдум и присоединился к России. Также в 2022 году прошли референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, где жители высказались за присоединение к России. Все эти решения были подтверждены договорами и ратифицированы Федеральным собранием.