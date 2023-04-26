Al-Eqtisadiya: ЕС совершил серьезную ошибку в отношении России

Автор саудовской газеты Al-Eqtisadiya Абдул Рахман Аль-Нимри заявил, что страны ЕС делают большую ошибку, стремясь совершить «энергетический суицид» и максимально разорвать связи с Россией. По его мнению, то, что ЕС удалось продержаться одну зиму без российских нефти и газа, не значит, что так будет всегда.

В начале украинского кризиса мир стал свидетелем неустанных усилий части стран ЕС по запрету экспорта российской нефти, несмотря на явное расхождение по этому вопросу с другими членами блока, отметил Аль-Нимри.

«Дело в том, что страны, наименее зависимые от российских энергетических артерий, являются наиболее жесткими в отношении эмбарго, и жестко требуют введения самых серьезных экономических санкций», - подчеркнул автор.

Однако найти альтернативы российским энергоресурсам не так просто, считает он.

Аль-Нимри напомнил, что Россия является вторым производителем сырой нефти в мире с объемом около 11 миллионов баррелей в день и экспортом около семи миллионов баррелей в день, а также крупнейшим экспортером газа в мире с объемом около 238,1 миллиарда кубометров (что значительно больше, чем у США, занимающих второе место с показателем в 137,5 миллиарда кубометров).

По мнению Аль-Нимри, одним из важнейших показателей европейского энергетического кризиса стало возвращение некоторых стран ЕС к использованию угля и отказ от «яростной атаки» на нефть и инвестиции в ее производство в угоду зеленой энергетике.

«Несмотря на сложную ситуацию для Европы, зима прошла, но самый главный вопрос: сколько еще зим сможет преодолеть ЕС, если кризис будет продолжаться?» - заключил автор.

В декабре 2022-го начало действовать европейское эмбарго на российскую нефть.

С 5 февраля 2023 года вступил в силу запрет ЕС на импорт дизеля и других продуктов, произведенных из сырой нефти в РФ.

Против российского газа санкций не вводилось, но поставки остаются на минимуме, особенно после взрывов на «Северных потоках».

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.