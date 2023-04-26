Пентагон обрадовался увольнению популярного ведущего Fox News

В Пентагоне с радостью восприняли новость об уходе ведущего Такера Карлсона с телеканала Fox News, сообщает Politico со ссылкой на источники в ведомстве. Об этом пишет РИА Новости.

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Несмотря на то, что его критические высказывания в адрес администрации Джо Байдена нравились рядовым сотрудникам ведомствам, высокопоставленные чиновники встретили эту новость с восторгом. Один из них даже заявил: «Скатертью дорога».

Ранее Карлсон открыто критиковал американских военных лидеров и издевался над ВС США за их стремление сделать армию более разнообразной. В ответ на сообщение Politico о положительной реакции Пентагона на его уход, Карлсон лишь пошутил: «Ха! Не сомневаюсь».

На протяжении последнего времени он также активно критиковал президента Джо Байдена и демократов, сравнивая их с «ищущими трюфель свиньями» из-за их жажды власти.