Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон рассказал, как проходит его пенсия

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал в своем Twitter первое с момента увольнения с канала видеообращение. 24 апреля американский ведущий Такер Карлсон покинул Fox News.

© Global Look Press

По словам экс-телеведущего, в американских медиа действует запрет на обсуждение ряда тем, включая гражданские свободы, демографические изменения, корпоративную мощь и природные ресурсы. Также, по словам бывшего журналиста, дискуссии в информационном поле Соединенных Штатов стали "ничего не значащими", а дебаты о важных вещах запрещается. Однако Карлсон пообещал, что скоро правда восторжествует.

"Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся", - сказал он.

Консервативный политический обозреватель и телеведущий Такер Карлсон, сторонник Трампа и яркий критик Байдена, ушел с телеканала Fox News. По информации американских СМИ, он не знал заранее о разрыве контракта и собирался 24 апреля снова выйти в эфир. Новости об уходе Карлсона обвалили акции телекомпании на 5,4%.