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Такер Карлсон выступил с первым обращением после увольнения с Fox News

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал в своем Twitter первое с момента увольнения с канала видеообращение. 24 апреля американский ведущий Такер Карлсон покинул Fox News.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон рассказал, как проходит его пенсия
© Global Look Press

По словам экс-телеведущего, в американских медиа действует запрет на обсуждение ряда тем, включая гражданские свободы, демографические изменения, корпоративную мощь и природные ресурсы. Также, по словам бывшего журналиста, дискуссии в информационном поле Соединенных Штатов стали "ничего не значащими", а дебаты о важных вещах запрещается. Однако Карлсон пообещал, что скоро правда восторжествует.

"Существует достаточно мест, пока вы можете слышать слова. Скоро увидимся", - сказал он.

Консервативный политический обозреватель и телеведущий Такер Карлсон, сторонник Трампа и яркий критик Байдена, ушел с телеканала Fox News. По информации американских СМИ, он не знал заранее о разрыве контракта и собирался 24 апреля снова выйти в эфир. Новости об уходе Карлсона обвалили акции телекомпании на 5,4%.

Об увольнении стало известно менее чем через неделю после того, как Fox News обязали выплатить более $700 млн по делу о распространении фейков о выборах.

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