Пентагон обрадовался увольнению популярного ведущего Fox News

В Пентагоне порадовались увольнению ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, проводив его фразой «скатертью дорога». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

При этом высокопоставленные должностные лица в министерстве не разделяют их позицию, поэтому они встретили новость об уходе телеведущего с ликованием, пишет издание. Такую реакцию Пентагона прокомментировал Карлсон, отметив, что у него не было сомнений в том, что они будут рады его увольнению.