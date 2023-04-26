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7 минут назад

В Германии привели простой пример провала санкций против России

Елена Прошина

Активные полеты самолетов над Россией показывают, что западные страны просчитались, надеясь заблокировать российский авиапарк с помощью ограничений, сообщает Wirtschaftswoche.

Wirtschaftswoche: санкции Запада в отношении авиапарка РФ провалились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Введенные санкции не дали нужного эффекта. Издание проанализировало мониторинг полетов с помощью сервиса Flightradar24 за 2022 год. Было сделано сравнение движения лайнеров с апреля 2022 года с концом марта 2023 года. Как оказалось, существенных изменений не произошло.

Запад надеялся, что три четверти российского парка гражданской авиации производится в Европейском союзе, США или Канаде. Однако решимость и возможности Москвы были недооценены. В статье говорится, как президент Владимир Путин в короткие сроки одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолетов и их перерегистрацию в РФ.

Кроме того, российские власти могут получить запчасти для самолетов по неофициальных каналам, либо из Казахстана, Турции или Узбекистана.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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