В Сингапуре впервые за шесть месяцев привели в исполнение смертный приговор

Сингапурец, приговоренный к смертной казни за причастность к торговле каннабисом, был казнен в среду через повешение. Это первый случай применения высшей меры наказания в стране после шестимесячного перерыва.

"46-летний сингапурец Тангараджу Суппиа был казнен сегодня в тюрьме Чанги", - цитирует Agence France-Presse (AFP) представителя тюрьмы.

Тангараджу Суппиа был приговорен к смертной казни в 2018 году за участие в незаконном обороте более одного килограмма каннабиса, отмечает AFP.

20 апреля агентство Associated Press сообщило, что Сингапур возобновит смертные казни после шестимесячного перерыва. Последняя казнь в стране была проведена в октябре 2022 года.