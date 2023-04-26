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В Сингапуре впервые за шесть месяцев привели в исполнение смертный приговор

Сингапурец, приговоренный к смертной казни за причастность к торговле каннабисом, был казнен в среду через повешение. Это первый случай применения высшей меры наказания в стране после шестимесячного перерыва.

В Сингапуре впервые за шесть месяцев привели в исполнение смертный приговор
© РИА Новости

"46-летний сингапурец Тангараджу Суппиа был казнен сегодня в тюрьме Чанги", - цитирует Agence France-Presse (AFP) представителя тюрьмы.

Тангараджу Суппиа был приговорен к смертной казни в 2018 году за участие в незаконном обороте более одного килограмма каннабиса, отмечает AFP.

20 апреля агентство Associated Press сообщило, что Сингапур возобновит смертные казни после шестимесячного перерыва. Последняя казнь в стране была проведена в октябре 2022 года.

Согласно законодательству города-государства, смертный приговор, который приводится в исполнение через повешение, грозит за транспортировку наркотиков, похищение людей, вооруженное нападение, умышленное убийство, попытки терактов. По официальным данным, в 2016 - 2019 годах в стране было приведено в исполнение 25 смертных приговоров, связанных в основном с незаконным оборотом наркотиков.

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