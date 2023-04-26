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Politico: ЕС предостерег Британию от обхода решений ЕСПЧ в отношении миграционной политики

Европейский союз направил правительству Великобритании конфиденциальные предупреждения о недопустимости обхода решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для отправки нелегальных мигрантов в Уганду. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источники в ЕС.

ЕС предостерег Британию от обхода решений ЕСПЧ в отношении мигрантов
© ТАСС

Лидеры нескольких государств-членов сообщества и высокопоставленные официальные лица ЕС, включая еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон и замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, выразили серьезную озабоченность по поводу отношения британского правительства к решениям ЕСПЧ, передает издание.

Источники отмечают, что предупреждения в адрес Лондона повторялись несколько раз до и после того, как законопроект о нелегальной миграции начали рассмотривать в парламенте.

18 марта газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что правительство Соединенного Королевства надеется начать к лету программу отправки нелегальных мигрантов в Руанду, чтобы они там дожидались рассмотрения своих заявок на предоставление убежища в Великобритании.

Как пишет The Daily Telegraph, препятствием может стать позиция ЕСПЧ. Именно он в июне 2022 года постановил приостановить реализацию данной схемы. 18 марта министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что Лондон готов рассмотреть возможность выхода из ЕСПЧ, чтобы иметь независимость в определении своей миграционной политики.

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