ЕС предостерег Британию от обхода решений ЕСПЧ в отношении мигрантов

Европейский союз направил правительству Великобритании конфиденциальные предупреждения о недопустимости обхода решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) для отправки нелегальных мигрантов в Уганду. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Лидеры нескольких государств-членов сообщества и высокопоставленные официальные лица ЕС, включая еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон и замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, выразили серьезную озабоченность по поводу отношения британского правительства к решениям ЕСПЧ, передает издание.

Источники отмечают, что предупреждения в адрес Лондона повторялись несколько раз до и после того, как законопроект о нелегальной миграции начали рассмотривать в парламенте.

18 марта газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что правительство Соединенного Королевства надеется начать к лету программу отправки нелегальных мигрантов в Руанду, чтобы они там дожидались рассмотрения своих заявок на предоставление убежища в Великобритании.