Посол в РФ допустил вступление Аргентины в БРИКС

Аргентина допускает вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по итогам встречи группы в Дурбане в августе, но даже если этого не произойдет, уже само приглашение туда стало большим шагом в этом направлении. Об этом сообщил ТАСС посол Аргентины в РФ Эдуардо Суайн на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге.

"Я нахожусь в должности посла два года, и мы над этим работаем. Знаю, что будет встреча в ЮАР. Я пока не уверен, как все будет, и даже если это [вступление] не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда - большой шаг для нас", - ответил посол на вопрос ТАСС о позиции Аргентины по вступлению в БРИКС и ожидаемым срокам.

Ранее из дипломатических кругов в южноафриканской столице ТАСС стало известно, что в ближайшие месяцы состоятся переговоры о возможном расширении БРИКС. Алжир, Аргентина и Иран уже подали заявки на присоединение к БРИКС. Саудовская Аравия, Турция и Египет объявили о своей заинтересованности в членстве в этой группе. Глава МИД Бразилии Мауро Виэйра в опубликованном во вторник, 25 апреля, интервью испанской газете El Mundo уточнил, что если страны БРИКС договорятся о расширении объединения, то кандидатом от Бразилии будет Аргентина.