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"Известия": в Европарламенте оценили вероятность закрытия постпредства России при ЕС

Брюссель вряд ли пойдет на такие резкие шаги, как понижение дипломатических отношений с Москвой или закрытие постпредства России при Евросоюзе.

В Европарламенте оценили вероятность закрытия постпредства России при ЕС
© РИА Новости

Такое мнение выразили опрошенные газетой "Известия" депутаты Европарламента. "Думаю, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе", — сказал евродепутат от ФРГ Гуннар Бек. Однако, по его словам, ЕС может мешать работе зарубежных миссий России. По мнению участника делегации Европарламента по связям с Россией, представителя от Хорватии Ивана Вилибора Синчича, какими бы напряженными отношения между ЕС и России, всегда должен оставаться канал для связи. Аналогичной позиции придерживается и депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он подчеркнул, что стороны заинтересованы в сохранении контактов и диалога.

"Мы заинтересованы в мире, а в будущем — в том, чтобы найти способ возобновить отношения", — добавил Мариани. Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз загоняет себя в международную изоляцию, деля мир на "своих" и "чужих" через отношение к ситуации на Украине и к КНР.

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