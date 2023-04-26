В Европарламенте оценили вероятность закрытия постпредства России при ЕС

Брюссель вряд ли пойдет на такие резкие шаги, как понижение дипломатических отношений с Москвой или закрытие постпредства России при Евросоюзе.

Такое мнение выразили опрошенные газетой "Известия" депутаты Европарламента. "Думаю, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе", — сказал евродепутат от ФРГ Гуннар Бек. Однако, по его словам, ЕС может мешать работе зарубежных миссий России. По мнению участника делегации Европарламента по связям с Россией, представителя от Хорватии Ивана Вилибора Синчича, какими бы напряженными отношения между ЕС и России, всегда должен оставаться канал для связи. Аналогичной позиции придерживается и депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он подчеркнул, что стороны заинтересованы в сохранении контактов и диалога.