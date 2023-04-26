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Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу «четверки» в Австралии

Американский лидер Джо Байден посетит саммит G7, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Байден посетит саммит G7 в Японии и встречу «четверки» в Австралии
© ТАСС

Мероприятие будет проходить в Японии 19-21 мая. Также глава государства отправится на встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая. На саммите в японской Хиросиме президент Соединенных Штатов намерен обсудить поддержку Киева и ситуацию с продовольственным и климатическим кризисами.

В Сиднее Байден примет участие в очном саммите лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности, который станет третьим по счету. Глава Белого дома встретится с главой правительства Японии Фумио Кисидой, индийским премьером Нарендрой Моди и главой кабмина Австралии Энтони Альбанезе.

Речь пойдет об углублении сотрудничества в сферах важнейших и новейших технологий, высококачественной инфраструктуры, здравоохранения в мировых масштабах, изменения климата, оповещения об обстановке на море, и прочих вопросах, представляющих важность для жителей Индо-Тихоокеанского региона.

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