"Ъ": в Евросоюзе свернут торговлю сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

Для реализации плана, а также достижения в дальнейшем углеродной нейтральности ЕС намерен сокращать продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции. Кроме того, для собственных предприятий в Евросоюзе собираются последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы. В документах также отмечается, что в ЕС пришли к выводу, что на горизонте ближайших 10 лет оба "льготных" механизма придется свернуть.