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"Ъ": в Евросоюзе свернут торговлю сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт

Совет Европейского союза (ЕС) принял несколько законов в рамках климатической программы "Fit for 55 in 2030". Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Данная программа предусматривает существенное сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году.

"Ъ": в Евросоюзе свернут торговлю сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт
© Freepik.com

Для реализации плана, а также достижения в дальнейшем углеродной нейтральности ЕС намерен сокращать продажу сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой в ЕС продукции. Кроме того, для собственных предприятий в Евросоюзе собираются последовательно отменять бесплатные квоты на выбросы. В документах также отмечается, что в ЕС пришли к выводу, что на горизонте ближайших 10 лет оба "льготных" механизма придется свернуть.

Наращивание темпов реализации данного плана отчасти объясняется энергокризисом, с которым Европа столкнулась в 2022 году. Вместе с тем ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что из-за отказа от российских энергоносителей в Евросоюзе наступают "не очень зеленые" времена.

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