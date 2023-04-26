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Bloomberg: Пентагон вынес ценные уроки из-за конфликта на Украине

«Ценными уроками» спецоперации на Украине стали инвестиции в оборону и космос Об этом заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

Bloomberg: Пентагон вынес ценные уроки из-за конфликта на Украине
© wikimedia.org/David B. Gleason

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода».

Хикс отметила, что конфликт на Украине в то же время продемонстрировал успешное сотрудничество США с союзниками для оказания экономического давления и доказал ценность обмена данными разведки. Еще один урок заключается в важности инноваций в космической сфере, отметила она.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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