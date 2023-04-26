Bloomberg: Пентагон вынес ценные уроки из-за конфликта на Украине

«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — сказала в интервью Bloomberg заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. «Сейчас мы учимся развивать нашу промышленную базу и изучать эту промышленную базу, которая последние 60 лет находилась в цикле пиршества и голода».