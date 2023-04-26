Турция ударила Украину по больному месту

Анкара с 1 мая вводит пошлину в 130 процентов на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который подписал глава государства Тайип Эрдоган.

Согласно ему, исключение сделано для Сингапура. Часть продукции этой страны будет облагаться пошлиной в размере 16,2 процента, и Боснии, для которой сохранена ставка 0 процентов. Турция является крупнейшим покупателем пшеницы и ячменя с Украины. По итогам первого квартала текущего года Анкара была крупнейшим покупателем украинской пшеницы, импортировав ее на 168,8 миллиона долларов, что составляет 17,7% от всего экспорта.

Ячменя из Украины в Турцию за первый квартал года было ввезено на 52,7 миллиона долларов или 42,1% от всего экспорта этой культуры.