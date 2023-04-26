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Япония по итогам саммита G7 хочет принять дополнительный документ о ядерном разоружении

Глава правительства Японии Фумио Кисидой высказался за принятие по итогам предстоящего саммита G7 документа, посвященного важности ядерного разоружения и нераспространения, сообщает NHK.

Япония по итогам саммита G7 хочет принять дополнительный документ о ядерном разоружении
© EPA

По данным телеканала, это будет отдельный от итогового коммюнике документ. Япония обсуждает соответствующую инициативу с представителями других стран, входящих в объединение. Таким образом Токио, будучи единственной страной в мире, пострадавшей от боевого применения ядерного оружия, сигнализирует международному сообществу о необходимости активизировать усилия по ядерному разоружению и нераспространению.

В текущем году Япония председательствует в G7. Хиросима будет принимать саммит с 19 по 21 мая. Этот город 6 августа 1945 года подвергся атомной бомбардировке со стороны Соединенных Штатов. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены в самом конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственное в истории Земли применение боевого ядерного оружия, от которого в Хиросиме погибли 308 тысяч человек. Нагасаки подвергся атомной бомбардировке 9 августа того же года. Число погибших превышает 175 тысяч человек.

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