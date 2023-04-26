Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане

В Судане необходимо немедленно прекратить боевые действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, который выступил на заседании Совета безопасности международной организации.

По его словам, необходимы всеобщие усилия для мира. Генсек призвал стороны конфликта, генералов Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Мухаммеда Хамдана Дагло, а также вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования прекратить огонь. Гутерреш заявил, что суданские лидеры обязаны подумать об интересах своего народа.

Генсек также указал, что конфликт не должен решаться с помощью оружия, а граждане страны четко выразили свои пожелания — мира и восстановления гражданского правления через переход к демократии. Гутерреш подчеркнул, что стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, установленное при посредничестве Вашингтона, и условиться об окончательном прекращении боев.