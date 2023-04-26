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18 минут назад

Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире местных телеканалов, сообщает РИА Новости.

Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По этой причине интервью главы государства пришлось прервать. Причиной тому стал желудочный грипп. Президент дал интервью вечером 25 апреля из-за плотного предвыборного графика. Журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в правительстве, в это время Эрдогану стало плохо, а прямой эфир был прерван. Длительная пауза вызвала волнение пользователей социальных сетей.

Когда турецкий лидер вернулся в эфир после паузы, то сообщил, что в последние дни было много предвыборной работы, поэтому он подхватил желудочный грипп. Эрдоган признался, что думал над отменой интервью. Он попросил прощения у зрителей.

После двух вопросов модератор заявил, что интервью с главой государства завершается, чтобы позволить ему отдохнуть.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Основным соперником Эрдогана является единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,
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