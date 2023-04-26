Глава МИД Пакистана сообщил об эвакуации из Судана не менее 700 граждан страны

Министр иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто-Зардари заявил, что республика эвакуировала по меньшей мере 700 своих граждан из Судана. Об этом сообщает газета The Express Tribune. По словам дипломата, сегодня в Порт-Судан прибыл еще один конвой с 211 пакистанцами, отправленный из Хартума. Таким образом общее число пакистанцев, эвакуированных в безопасное место, достигло 700.

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Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что число граждан, покинувших Судан, составит 100 тыс. человек. Отмечалось, что международная организация обеспокоена последствиями конфликта в стране, которые привели к нехватке воды и продовольствия.