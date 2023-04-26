Глава МИД Пакистана сообщил об эвакуации из Судана не менее 700 граждан страны

Министр иностранных дел Пакистана Билавала Бхутто-Зардари заявил, что республика эвакуировала по меньшей мере 700 своих граждан из Судана. Об этом сообщает газета The Express Tribune. По словам дипломата, сегодня в Порт-Судан прибыл еще один конвой с 211 пакистанцами, отправленный из Хартума. Таким образом общее число пакистанцев, эвакуированных в безопасное место, достигло 700.
Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что число граждан, покинувших Судан, составит 100 тыс. человек. Отмечалось, что международная организация обеспокоена последствиями конфликта в стране, которые привели к нехватке воды и продовольствия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Совбеза ООН также сообщал, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил посольство РФ в Хартуме помочь сотрудникам организации. Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.