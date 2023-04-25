Украина изменила правила судоходства в Херсонской области

Власти Украины запретили гражданским судам выходить на воду в подконтрольной Киеву части Херсонской области, пока длится военное положение. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как объяснили в украинской администрации, такое решение было принято для обеспечения дополнительной безопасности, а также уменьшения рисков диверсий. При этом запрет распространяется на все виды гражданских судов. Ограничения не коснулись только судов сил обороны Украины, а также органов, занимающихся водной охраной.
Отмечается, что ограничение останется в силе до отмены военного положения или специального указа. Распоряжение уже подписал назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин, а также бригадный генерал Михаил Драпатый.
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