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55 минут назад

Украина изменила правила судоходства в Херсонской области

Елена Прошина

Власти Украины запретили гражданским судам выходить на воду в подконтрольной Киеву части Херсонской области, пока длится военное положение. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украина изменила правила судоходства в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснили в украинской администрации, такое решение было принято для обеспечения дополнительной безопасности, а также уменьшения рисков диверсий. При этом запрет распространяется на все виды гражданских судов. Ограничения не коснулись только судов сил обороны Украины, а также органов, занимающихся водной охраной.

Отмечается, что ограничение останется в силе до отмены военного положения или специального указа. Распоряжение уже подписал назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин, а также бригадный генерал Михаил Драпатый.

Ранее на Украине предложили перезагрузить преподавание истории в школах.

В мире,Александр Прокудин,Михаил Драпатый,
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