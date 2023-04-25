Украина изменила правила судоходства в Херсонской области

Власти Украины запретили гражданским судам выходить на воду в подконтрольной Киеву части Херсонской области, пока длится военное положение. Об этом сообщает РИА «Новости» .

Как объяснили в украинской администрации, такое решение было принято для обеспечения дополнительной безопасности, а также уменьшения рисков диверсий. При этом запрет распространяется на все виды гражданских судов. Ограничения не коснулись только судов сил обороны Украины, а также органов, занимающихся водной охраной.