Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал приемлемые для Киева условия по мирному плану в беседе с американским телеканалом CNN.

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«Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России», — заявил Кулеба.

По его словам, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то Украина готова к обсуждению.