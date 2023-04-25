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Кулеба назвал условия Киева по мирному плану

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал приемлемые для Киева условия по мирному плану в беседе с американским телеканалом CNN.

Кулеба назвал приемлемые для Киева условия по мирному плану
© Lenta.ru

«Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России», — заявил Кулеба.

По его словам, если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва готов принять в своей стране коалицию стран, которые стремятся к миру «на основе этих двух принципов», то Украина готова к обсуждению.

24 февраля МИД Китая представил план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 инициатив. Ключевыми позициями плана является возобновление переговорного процесса и прекращение военных действий. Пекин также призвал стороны конфликта к уважению территориального суверенитета всех стран с соблюдением устава ООН и отказу от менталитета холодной войны.

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