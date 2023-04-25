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Трамп задумался об отказе от дебатов республиканцев

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может отказаться участвовать в дебатах в рамках праймериз Республиканской партии, так как опросы выявили его «уверенное преимущество» перед другими кандидатами. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп задумался об отказе от дебатов республиканцев
© globallookpress.com

«Я вижу, что все говорят о дебатах республиканцев, но никто не получил моего одобрения или одобрения со стороны моего предвыборного штаба прежде, чем объявлять о них», – заявил он.

Трамп также добавил, что, согласно опросам, он «находится вне конкуренции». При этом дебаты будут проходить на площадках, организаторами которых, по словам Трампа, являются «враждебные СМИ».

«Зачем подвергать себя клевете и оскорблениям?», – подытожил он.

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Отметим, что, согласно совместному опросу Reuters и Ipsos, 34% опрошенных республиканцев выступают против второго срока Трампа.

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