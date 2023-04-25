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Госдеп заявил, что американские дипломаты помогли Гуайдо добраться в США из Колумбии

Американские дипломаты в сотрудничестве с властями Колумбии помогли венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо добраться до США. Об этом на брифинге во вторник заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Американские дипломаты помогли Гуайдо добраться в США из Колумбии
© globallookpress.com

"Мы тесно работали с правительством Колумбии через дипломатов США, чтобы безопасно доставить его (Гуайдо - прим. ТАСС) в Соединенные Штаты", - сказал он.

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При этом в ответ на вопрос о том, просил ли политик убежища в США или защиты в каком-либо виде, Пател указал, что такая информация конфиденциальна и поэтому говорить об этом он не может. Представитель Госдепартамента также поблагодарил власти Колумбии за поддержку венесуэльцев, "бегущих из своей страны из-за преследований и гуманитарного кризиса внутри Венесуэлы".

На запрос корреспондента ТАСС по ситуации вокруг Гуайдо Госдепартамент не ответил.

Как ранее сообщил телеканал EVTV, бывший лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо прибыл в Майами (штат Флорида) после того, как был выслан властями Колумбии. В понедельник Гуайдо сообщил, что покинул территорию Венесуэлы и находится в Колумбии. По словам политика, он прибыл в соседнее государство по случаю проведения в Боготе конференции, посвященной политическому кризису в Венесуэле, и намерен запросить встречи с присутствующими международными делегациями.

После этого МИД Колумбии выпустил заявление, в котором говорилось, что Богота не приглашала политика на встречу и не ожидает его участия в мероприятии. В конце концов власти Колумбии обязали Гуайдо покинуть территорию страны, ему также запретили выступать с публичными заявлениями.

Политический кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий лидер страны Николас Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся Гуайдо. США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали его президентом. В конце декабря прошлого года венесуэльская оппозиция упразднила "временное правительство" Гуайдо.

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