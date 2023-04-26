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В США заявили о ведущей роли Марокко в атлантической зоне

США работают с Марокко, чтобы сделать Атлантику зоной возможностей. Об этом заявила во вторник в Рабате координатор США по атлантическому сотрудничеству Джессика Лапенн.

В США отметили ведущую роль Марокко в атлантической зоне
© ТАСС

"Марокко играет ведущую роль в атлантической зоне под руководством Его Величества короля Мухаммеда VI", - цитирует американского эмиссара информационное агентство Maghreb Arabe Press.

Лапенн провела 25 апреля встречу с министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом Насером Буритой.

"Мы находимся в Марокко для консультаций с тем, чтобы извлечь уроки из марокканского опыта в сфере лидерства в Атлантике, - подчеркнула координатор США. - Мы работаем с Марокко, чтобы сделать Атлантику зоной возможностей и объединиться как атлантическое сообщество для Атлантики".

Активизация контактов

Наблюдатели отмечают существенное увеличение числа визитов официальных лиц США в Марокко в последнее время. Только с начала года в королевстве побывали: делегация Конгресса США, в которую вошли члены Демократической и Республиканской партий (январь), директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей (февраль), делегация Сената Конгресса США (февраль), председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли (март), директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс (апрель). В марте 2023 года Бурита провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Во время этих встреч Рабат и Вашингтон неизменно подчеркивают тесный характер двустороннего партнерства, обоюдное стремление укреплять и расширять отношения сотрудничества.

Марокко было первым государством, признавшим независимость США в 1777 году. А в 1787 году две страны подписали Договор о мире и дружбе.

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