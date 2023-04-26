В США отметили ведущую роль Марокко в атлантической зоне

"Мы находимся в Марокко для консультаций с тем, чтобы извлечь уроки из марокканского опыта в сфере лидерства в Атлантике, - подчеркнула координатор США. - Мы работаем с Марокко, чтобы сделать Атлантику зоной возможностей и объединиться как атлантическое сообщество для Атлантики".