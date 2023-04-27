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Посол США заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк

Российские журналисты, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в Совбезе ООН, могли полететь своим ходом после получения виз, заявила посол США в Москве Линн Трейси. Об этом пишет ТАСС.

Посол США заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк
© Russian Foreign Ministry / Global Look Press

По ее словам, визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой главы МИД РФ.

«Мы выдаем визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы», — отметила она.

Посол заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк: она считает, что у пула Лаврова была возможность осветить его речь в ООН.

«Поскольку ряд российских СМИ аккредитован в ООН, в том числе собственные корреспонденты ТАСС и "РИА Новости"», — добавила она.

24 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объясняя невыдачу виз журналистам из России, назвал российские государственные СМИ органами пропаганды.

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