Правительство Сербии разработает новую стратегию внешней политики, в которой будет сделан акцент на сближение со странами, являющимися "друзьями" республики. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении правительства республики.

"На сегодняшнем заседании Правительства Республики Сербия, на котором присутствовал президент Республики [Александар Вучич], было принято решение приступить к разработке стратегического документа в области внешней политики, который детально определит отношения Сербии с другими странами, - отмечается в документе. - Целью этого документа является уважение партнеров и друзей Сербии, которые однозначно поддерживают территориальную целостность нашей страны и в соответствии с принципами международного права ведут себя таким образом во всех международных организациях".

В ходе заседания отдельно подчеркивалось, что "в будущей стратегии внешней политики будут учитываться двусторонние отношения и что они не будут выходить за пределы взаимности".

"Этот новый документ внесет глубокие и существенные изменения согласно ответственному отношению к нашей стране, а уважение международного права станет первым пунктом стратегии", - заключили в правительстве республики.

Ранее Вучич отмечал, что Сербия изменит свою внешнюю политику по отношению к Украине после голосования в понедельник по вопросу принятия непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ). Отвечая на вопрос о голосовании представителя Украины по вопросу членства непризнанного Косова в СЕ он обратился к присутствующим с вопросом:

"Если кто-то не соблюдает территориальную целостность Республики Сербия, почему мы должны соблюдать их территориальную целостность?".

Он отдельно указал на то, что "воздержание от голосования [по вопросу членства Косова в СЕ] было равноценно признанию Косова", комментируя просьбу Украины о перерыве перед голосованием для консультации с представителями США.

Ранее Сербия во всех международных организациях голосовала за осуждение нарушения территориальной целостности Украины.