Президента Чехии обеспокоил рост "влияния России" в соседних странах

«Я бы не стал класть всех людей, пришедших на эти демонстрации и акции протеста, в одну корзину. Часть из них, вероятно, вдохновлена пророссийскими элементами. Но многие из них просто недовольны тем, как правительство сообщает о различных мерах в социальной и экономической сферах <…> коммуникация не является самой сильной стороной нынешнего чешского правительства», — подчеркнул Павел.