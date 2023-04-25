Президента Чехии обеспокоил рост "влияния России" в соседних странах

Президент Чехии обеспокоен ростом "влияния России" в соседних странах
Президент Чехии Петр Павел выразил беспокойство относительно роста популизма в соседних государствах. В интервью Politico он отметил, что этот вопрос вызывает опасения, так же как и усиление «российского влияния» в этих странах.
«Сложная ситуация для Словакии [из-за возможной победы на парламентских выборах популистов], но также и для нас как соседей и действительно очень близких партнеров <…> И есть ряд веских причин опасаться пророссийской ориентации нынешнего венгерского руководства», — пояснил Павел.
Как указал президент Чехии, в своей собственной стране, где в последнее время проходят антиправительственные демонстрации, он призывает не «смешивать всех в одну кучу» и не считать «пророссийскими». Он также добавил, что гражданам необходимо лучше разъяснять ситуацию, чтобы снизить недовольство.
«Я бы не стал класть всех людей, пришедших на эти демонстрации и акции протеста, в одну корзину. Часть из них, вероятно, вдохновлена пророссийскими элементами. Но многие из них просто недовольны тем, как правительство сообщает о различных мерах в социальной и экономической сферах <…> коммуникация не является самой сильной стороной нынешнего чешского правительства», — подчеркнул Павел.