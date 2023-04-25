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1 час назад

Стало известно мнение демократов по выдвижению Байдена

Елена Прошина

Согласно совместному опроса Reuters и Ipsos, около половины опрошенных демократов США не поддерживают выдвижение на второй президентский срок действующего президента Джо Байдена.

В качестве причины большинство опрошенных называет возраст Байдена – действующий президент США является самым пожилым главой Белого дома в истории страны. При этом, если Байден будет переизбран на второй срок, он сможет занимать президентский пост до 86 лет.

Согласно результатам трёхдневного опроса, 44% демократов выступают против второго срока Байдена. При этом 34% республиканцев также выступили против второго президентского срока для бывшего президента США Дональда Трампа.

Байден официально объявил об участии в выборах президента США

Ранее Байден официально объявил о выдвижении на второй президентский срок.

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