Стало известно мнение демократов по выдвижению Байдена

Согласно совместному опроса Reuters и Ipsos, около половины опрошенных демократов США не поддерживают выдвижение на второй президентский срок действующего президента Джо Байдена.

В качестве причины большинство опрошенных называет возраст Байдена – действующий президент США является самым пожилым главой Белого дома в истории страны. При этом, если Байден будет переизбран на второй срок, он сможет занимать президентский пост до 86 лет.

Согласно результатам трёхдневного опроса, 44% демократов выступают против второго срока Байдена. При этом 34% республиканцев также выступили против второго президентского срока для бывшего президента США Дональда Трампа.