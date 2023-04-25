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Правительство Украины задумало ввести санкции против Ирана на 50 лет

Украинское правительство внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о введении санкций против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики страны.

Правительство Украины задумало ввести санкции против Ирана на 50 лет
© Газета.Ru

Как сказала первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, причиной для введения секторальных санкций является помощь, якобы оказываемая Тегераном Москве. По словам чиновницы, предыдущие ограничения в отношении лиц и компаний, причастных, по мнению Киева, к поставкам оружия в РФ, не были восприняты в Иране как серьезное предупреждение. Кабинет министров предлагает ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет. В том числе предусматриваются предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины, запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав интеллектуальной собственности, остановка обслуживания электронных платежных средств, включая денежные переводы.

Кроме того, предлагается ограничить передачу товаров военного и двойного назначения, полностью прекратить транзит ресурсов, полеты и перевозки резидентами Ирана по территории Украины.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что поставки Западом оружия Украине лишь затрудняют ситуацию. По словам главы иранского МИД, необходимо политическое урегулирование конфликта.

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