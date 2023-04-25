Правительство Украины задумало ввести санкции против Ирана на 50 лет

Как сказала первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, причиной для введения секторальных санкций является помощь, якобы оказываемая Тегераном Москве. По словам чиновницы, предыдущие ограничения в отношении лиц и компаний, причастных, по мнению Киева, к поставкам оружия в РФ, не были восприняты в Иране как серьезное предупреждение. Кабинет министров предлагает ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет. В том числе предусматриваются предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины, запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав интеллектуальной собственности, остановка обслуживания электронных платежных средств, включая денежные переводы.