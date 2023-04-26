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50 минут назад

Кулеба упрекнул НАТО в недостатке политической воли для принятия Украины в альянс

Газета.Ruиещё 1

У НАТО не хватает политической воли для принятия решения о членстве Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

Кулеба упрекнул НАТО в недостатке политической воли для принятия Украины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все возможно при наличии политической воли, все остальное второстепенно. Главное – это политическая воля и я могу констатировать, что на данный момент этой политической воли в Альянсе не хватает», — сказал он.

Глава МИД Украины привел пример Финляндии, которая стала членом НАТО, хотя «год назад невозможно было представить, что это произойдет», «Но теперь, когда появилась политическая воля, взять Финляндию на борт, они здесь».

Кулеба при этом подчеркнул, что вступление Украины в НАТО «не может остановить войну, но это может помочь предотвратить войны в Европе и евроатлантическом пространстве в будущем».

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