Вучич назвал действия Украины на голосовании по членству Косово в СЕ неслучайными
Делегация Украины перед голосованием по вопросу членства непризнанного Косово в Совете Европы консультировалась с представителями США и Евросоюза. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводят «Известия».
Вучич отметил, что решение Украины воздержаться от голосования по вопросу членства Косово в СЕ «не было случайным».
«Хочу вас оповестить, что украинские представители запросили перерыв, чтобы проконсультироваться со своими американскими и европейскими союзниками и решили, что будут воздержанными по вопросу территориальной целостности Сербии», — пояснил он.
Вучич отметил, что действия Украины его разочаровали, поскольку она не проявила того же уважения к территориальной целостности Сербии, что проявлял Белград к ее до сих пор. По его словам, одно дело, когда речь шла о вводе санкций и совсем другое, когда стоит вопрос территориальной целостности государства.
«Сербия никогда не была бы воздержанной по вопросу территориальной целостности Украины», — заключил Вучич.
Ранее комитет министров Совета Европы одобрил заявку Косово на вступление в организацию и направил ее на рассмотрение парламентской ассамблеи СЕ.